METEO. Weekend da mare, arriva l’anticiclone subtropicale. Lunedì temperature fino a 33°

Primo vero tepore estivo

Ultimi scampoli d’instabilità in Campania. Le nubi e gli acquazzoni pomeridiani che a macchia di leopardo stanno interessando Matese, Casertano, Piana di Nola e area vesuviana, innescati da un nucleo d’aria fredda in quota in transito tra l’Adriatico e i Balcani, nelle prossime ore lasceranno il posto al ritorno del bel tempo per effetto di una rapida rimonta dell’anticiclone subtropicale.

In Campania ci attende un weekend all’insegna del tempo stabile e di un ampio soleggiamento, intervallato a tratti dal transito di sterile nuvolosità alta e stratiforme, più estesa e insistente nel corso di domenica. Con il consolidamento dell’alta pressione, nei prossimi giorni affluiranno correnti più calde e secche di origine nordafricana, foriere di un graduale rialzo termico: in presenza di una moderata ventilazione di Ostro e Libeccio, nella giornata di domenica le temperature varcheranno la soglia dei 27-28°C a Caserta e Benevento e nella Piana di Nola; qualche grado in meno è atteso lungo la fascia costiera per effetto dell’azione mitigante delle brezze marine.

Una dinamica meteorologica destinata a consolidarsi ulteriormente all’inizio della prossima settimana, quando la colonnina di mercurio potrà varcare la soglia dei 31-33°C a Caserta, Benevento e Avellino e attestarsi fin verso i 28-30°C a Napoli e in Costiera Amalfitana. Le perturbazioni nordatlantiche, infatti, interesseranno a più riprese le Isole britanniche, la Scandinavia meridionale e la Mitteleuropa, fino a lambire l’arco alpino. In questo contesto, le regioni meridionali italiane permarranno esposte all’afflusso di correnti piuttosto calde e stabili dal Sahel sotto l’egida dell’anticiclone subtropicale. L’ultima decade di maggio trascorrerà dunque all’insegna dei primi veri tepori estivi.