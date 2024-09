Michele Del Prete presenta la nuova collezione alta moda e sposa al Belvedere di San Leucio: “un inno all’amore in tutte le sue sfumature”

L’evento si preannuncia come un viaggio emozionale tra tessuti pregiati, dettagli sartoriali raffinati e silhouette moderne, dove l’amore sarà il fil rouge che unisce ogni creazione

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX

CASERTA – Nella magica cornice del Belvedere di San Leucio, luogo di storia e bellezza senza tempo, si terrà

l’attesissima sfilata sposa e alta moda di Michele Del Prete, dedicata al tema dell’amore declinato in tutte le

sue forme ed espressioni.

L’evento che celebrerà la bellezza e l’universalità di questo sentimento avrà come protagonisti abiti leggeri,

impalpabili e preziosi, in grado di catturare la delicatezza e la profondità dell’amore: dalle trasparenze eteree che evocano la leggerezza del primo battito del cuore, fino ai tessuti preziosi che raccontano l’intensità di un amore maturo, ogni creazione sarà un’opera d’arte che riflette una visione sofisticata e senza tempo.



“Voglio celebrare l’amore in tutte le sue sfaccettature, da quello romantico e passionale, fino all’amore per

la moda, l’arte e la bellezza,” dichiara Michele Del Prete, stilista e creatore di Antea Sposa: “Ogni abito

racconta una storia, un’emozione, un momento unico e irripetibile, come l’amore stesso.”

Oltre agli abiti da sposa, sarà presentata una collezione di haute couture che fonde innovazione e tradizione, enfatizzando il valore artigianale della sartorialità ed il legame indissolubile tra passato e futuro.

L’evento si preannuncia come un viaggio emozionale tra tessuti pregiati, dettagli sartoriali raffinati e silhouette moderne, dove l’amore sarà il fil rouge che unisce ogni creazione.