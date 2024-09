Minacce di morte all’inquilina, condannato proprietario

Durante i dissidi, nati per un muro eretto a seguito del contratto di locazione, il proprietario dell’appartamento avrebbe minacciato ingiusti danni alla propria inquilina, “ti accoltello”, “ti metto i piedi in testa

CASAGIOVE – Minaccia di morte l’inquilina, condannato. La quinta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Alfredo Guardiano si è pronunciata sul ricorso presentato da L.V. 64enne, avverso la pronuncia del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che confermava la sentenza del giudice di pace di Caserta, ritenendolo responsabile del reato ascrittogli.

L.V., locatore di un appartamento in via Catauli a Briano nella frazione di Caserta, nel gennaio 2017 avrebbe minacciato la propria inquilina, “ti accoltello”, “ti metto i piedi in testa“. In pratica il locatore aveva costruito un muro, successivo al contratto di locazione, adiacente l’abitazione dell’inquilina che impediva alla stessa l’accesso alla scala principale dell’abitazione costringendo la donna ad uscire attraverso un altro appartamento situato di fianco al suo. Alla richiesta di rimozione del muro da parte della donna sono nati dei dissidi durante i quali sono giunte le minacce al fine di intimorire la donna affinchè lasciasse l’appartamento

Avverso la pronuncia di secondo grado ha fatto istanza il difensore del locatore lamentando vizi di legge. A parere della Corte di Cassazione il ricorso è inammissibile.