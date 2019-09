Minacce e appostamenti alla ex fidanzata incinta. Stalker 23enne finisce in carcere

VILLA LITERNO – Perseguita la ex fidanzata incinta, 23enne viene arrestato dai carabinieri della compagnia di Casal di Principe.

E’ accaduto ad A.M., 23enne di Napoli ma residente a Villa Literno che da aprile scorso aveva posto in essere condotte moleste, come appostamenti sotto case, minacce di morte ed aggressioni nei confronti della sua ex fidanzata incinta, 32enne, liternese.

Il giovane, accusato di stalking, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria.