Minaccia commerciante e accoltella il figlio, 57enne fermato dai carabinieri

L’uomo sottoposto a Tso.

VILLA DI BRIANO. Per la seconda volta, in meno di un mese, ha aggredito e minacciato con un coltello un commerciante di Villa di Briano, titolare di un negozio di detersivi. Non solo, ha anche ferito al braccio, con un fendente, il figlio del negoziante, poi ricoverato all’ospedale Moscati di Aversa. Il protagonista della vicenda è sempre lo stesso, un 57enne con evidenti problemi psichici che stavolta, dopo la precedente denuncia, è stato affidato al 118 per un Tso da effettuarsi in un istituto di Sessa Aurunca.