Minaccia il padre per soldi e si prende l’auto. Prova la fuga dai carabinieri: ARRESTATO

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere, in quel centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, di F.M., 35 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere.

I militari dell’Arma, su richiesta del padre dell’arrestato sono intervenuti presso l’abitazione di quel nucleo familiare, dove hanno sorpreso l’uomo, in evidente stato di alterazione, a bordo dell’autovettura del padre, sulla quale era salito subito dopo avergli chiesto, con minaccia, la somma di 600 euro.

F.M., al fine di eludere il controllo e la successiva identificazione ha opposto resistenza attiva nei confronti dei carabinieri, venendo però prontamente bloccato.

All’atto della denuncia i genitori dell’arrestato hanno inoltre riferito di essere sottoposti, da tempo, da parte del figlio, a vessazioni e minacce estorsive finalizzate ad ottenere denaro.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.