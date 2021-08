Minore portato via dal padre biologico. Ricerche ancora in corso

REGIONALE – Continuano le ricerche dei carabinieri del 14enne che ieri pomeriggio, ad Afragola (Napoli) si e’ allontanato a bordo di una vettura in compagnia del padre biologico mentre era con i suoi genitori adottivi (CLIKKA E LEGGI). I militari, nel corso della notte hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sono convinti che padre e figlio non siano andati molto lontano.

Intanto gli investigatori hanno ricostruito con esattezza quanto accaduto. Il 14enne, insieme ad altri suoi sei fratelli (cinque minorenni ed un maggiorenne) ed i rispettivi genitori adottivi, erano dinanzi ad una gelateria del Comune del Napoletano per festeggiare il compleanno di uno dei ragazzi. All’improvviso e’ comparso il papa’ biologico dei ragazzi e lo hanno salutato. Alcuni sono saliti a bordo della vettura per poi scendere dopo qualche minuto. A bordo dell’auto, che e’ ripartita subito dopo, e’ rimasto solo il 14enne, ad una famiglia di Arzano nel 2018. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri della locale caserma.

Il papà, di origine serba, uscito dal carcere di Santa Maria Capua Vetere nel 2018, aveva l’obbligo di lasciare l’Italia, ma una volta scarcerato, aveva fatto perdere le sue tracce. Ora si è reso protagonista di questa vicenda, in cui sembra essere coinvolta anche una figlia maggiore, la quale, nonostante risieda in una comunità protetta ad Orta di Atella, ha fatto da collante con tutti gli altri 6 fratelli, mantenendo i contatti con il padre naturale che, con quest’atto eclatante, ha cercato di ricomporre la sua famiglia, fuggendo via.