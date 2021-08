AGG. ULTIM’ORA. Sono 4 i bimbi portati via in via Amendola. S’indaga nell’ambito familiare

AGGIORNAMENTO H. 21.30. Col passare delle ore si comincia a delineare lo scenario in cui è avvenuto il rapimento di ben 4 bambini (e non uno come si era paventato in un primo momento) ad Afragola in via Amendola.

Intorno alle 19 una Fiat Croma di colore grigia si è avvicinata al marciapiede e i 4 bimbi, probabilmente in compagnia di affidatari o assistenti sociali, sono stati fatti entrare e l’auto è ripartita a tutta velocità tamponando anche un’altra vettura in sosta.

Al momento, l’ipotesi più accreditata, è che genitori o parenti, dei ragazzini, li abbiamo ripresi dopo che gli erano stati sottratti. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Afragola.

REGIONALE – Choc in via Amendola ad Afragola. E’ di pochissimi minuti fa la notizia del rapimento di un ragazzino di una decina d’anni fuori la gelateria dove i genitori stavano acquistando il gelato. Il ragazzino era seduto fuori all’attività, quando un’auto si è accostata e lo avrebbe trascinato in modo repentino all’interno dell’abitacolo.

Nella fuga i rapitori hanno tamponato un’altra auto in sosta.

Al momento carabinieri e polizia, giunti sul posto, stanno visionando le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica dell’episodio.

