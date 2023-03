MIRACOLO A CASERTA. 30enne cade dal quinto piano: gli alberi le salvano la vita

I medici la considerano fuori pericolo

CASERTA – Emerge qualche dettaglio in più rispetto al grave incidente che ha visto coinvolta una giovane ragazza residente a Caserta, in via Niccolini.

La donna, trentenne, sarebbe caduta martedì sera, intorno alle ore 19:00, dal balcone della casa al quinto piano in cui abita con i genitori.

GLI ALBERI SALVANO LA VITA

Un volo del genere provocherebbe l’immediato decesso della persona coinvolta, ma la caduta è stata frenata dagli alberi, che ne hanno attutito il colpo al suolo.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta, la ragazza è rimasta sempre cosciente. I medici hanno segnalato la frattura del femore e del bacino.

donna non è in pericolo di vita, ma le condizioni, sicuramente, non sono ottime. I carabinieri stanno indagando per capire cosa esattamente sia avvenuto negli ultimi antecedenti alla caduta.