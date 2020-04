MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Al tempo del coronavirus accadono anche i miracoli. Poco fa un’anziana è caduta dal balcone della propria abitazione sita tra via Caserta e via Giardino. Un volo di 5 metri attutito dalla presenza di una pianta, che ha miracolosamente salvato la vita alla donna. Non sono ancora chiari i motivi dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e gli operatori del 118 di Sessa Aurunca.