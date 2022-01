Mistero. Auto rinvenuta in un canale, del conducente nessuna traccia

CASTEL VOLTURNO – Rinvenuta aut in canale. Poco dopo le 10,30 di questa mattina, una vettura Citroën Saxo , è stata rinvenuta in un canale in via Napoli (ex via Delle Dune), la strada che collega i comuni di Villa Literno e Castel Volturno. La vettura, intestata ad una società, incidentata non risulta rubata ed è stata recuperata dai vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone. Dai primi accertamenti lo schianto presumibilmente si è verificato la scorsa notte. Indagini affidate ai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casal di Principe. L’abitacolo era vuoto.