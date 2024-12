IL NOME. Moglie arrestata per violenza sul marito. E poi in carcere ci finisce lui

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAL DI PRINCIPE – La dodicesima sezione del tribunale del Riesame di Napoli ha revocato gli arresti domiciliari nei confronti di Nicola Cavaliere, ventiquattrenne di Casal di Principe, difeso dall’avvocato Mirella Baldascino, arrestato lo scorso 23 novembre con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Inizialmente recluso in carcere, per Cavaliere stata già decisa la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Nelle scorse ore è stato sancita per lui, come detto, la misura dell’obbligo di firma.

Si tratta, però di una vicenda molto complessa, diversa dallo schema classico in cui si legge della presenza di un marito violento.

Infatti, anche la compagna di Nicola Cavaliere, figlio di Massimo, condannato qualche anno fa in via definitiva per alcune rapine in abitazioni dell’agro Aversano e del basso Volturno, venne a sua volta arrestata la scorsa estate, sempre per comportamenti violenti, in quel caso denunciata dal marito.