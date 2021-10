MONDRAGONE. Aggressione in via Napoli. Coppia di coniugi presa a pugni

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un paese senza sicurezza è un paese completamente allo sbando. Nel primo pomeriggio di oggi, una coppia di coniugi ha subito una violenta aggressione in via Napoli, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura. Non siamo a conoscenza di tutti i particolari ma secondo quanto pubblicato su fb dalla pagina “Fratelli d’Italia” Mondragone, un uomo sarebbe sceso dalla propria utilitaria per poi dirigersi verso l’auto che lo precedeva, colpendo dapprima l’automobilista con una serie di pugni, e poi la passeggera scesa dalla vettura per difendere il proprio compagno, scaraventata a terra.

Un aggressore per ora ignoto la cui identità potrebbe essere accertata solo attraverso un numero di targa. “Assurdo – scrive A.P. – in questa città oramai bisogna stare attenti a qualsiasi cosa gli altri vogliono farci, sperando che prima o poi il Sindaco ed il Re, possano prendere seri provvedimenti”.

L’episodio di oggi è stato l’ultimo in ordine di tempo di una lunga serie di fatti violenti accaduti dall’estate in poi. Ricordiamo la brutale aggressione ad una coppia di fidanzatini a piazzale Conte di cui siamo stati testimoni oculari. I carabinieri giunsero in zona Lido quando già il numeroso gruppo di aggressori si era dileguato. Di come le cose siano poi andate a finire “non s’adda sape'”, fatto sta che nell’immediatezza dei fatti siamo intervenuti a difesa dei malcapitati chiedendo immediatamente l’intervento del 112 e a tal proposito, preferiamo non spingerci oltre.

Oggi, ennesima brutta pagina di una storia che si è consumata tra le vie cittadine, dove tutti possono tutto, perché sono certi di rimanere impuniti.