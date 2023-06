MONDRAGONE. Auto si ribalta in via degli Oleandri. Ferito il conducente

Sul posto i Carabinieri e un’ambulanza

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un incidente stradale è avvenuto poco fa, mercoledì pomeriggio, in via Degli Oleandri. Per motivi ancora ignoti una Fiat Panda di colore rosso si è ribaltata tra il traffico veicolare e pedonale senza cagionare danni a cose o persone. Ferito il conducente. Sul posto stanno operando i Carabinieri della locale stazione ed un equipaggio del 118.