TUTTI I NOMI DI INDAGATI E ARRESTATI. Blitz dell’Antimafia all’alba. I due promotori e la tangente al boss per il monopolio del traffico. GUARDA I VIDEO

Sono oltre 15mila gli episodi di cessione registrati dai carabinieri

MONDRAGONE – I carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 10 persone (2 custodie cautelari in carcere, 5 agli arresti domiciliari, 2 con obbligo di dimora e 2 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura di Napoli.

I carabinieri, hanno individuato in Angelo Gagliardi, 70 anni storico esponente di spicco del clan La Torre per l’omonimo gruppo Gagliardi, il leader dell’organizzazione. Avrebbe avuto il controllo dell’attività di spaccio, individuando gli esclusivi responsabili e gestori della stessa, consentendo di operare in regime di monopolio, dietro imposizione di una quota di denaro conferitagli settimanalmente. All’esito dell’attività di indagine, coordinata dalla Dda di Napoli, si evince anche come Emilio e Valentino Fiorillo, in qualità di promotori ed organizzatori del sodalizio, con la funzione di dirigere gli esponenti del gruppo criminale e di organizzare l’attività di spaccio al dettaglio dello stupefacente, contemporaneamente provvedevano, anche, alla materiale cessione della droga. Diversi gli avvocati impegnati nel collegio difensivo, tra cui il legale Marco Pagliaro.

Valentino Fiorillo 35enne nato a Gaeta residente a Mondragone

Emilio Fiorillo, 29enne nato a Gaeta, residente a Mondragone

Angelo Gagliardi, 70 anni nato e residente a Mondragone (Custodia cautelare in carcere)

Pietropaolo Serafino, 50 anni residente e nato a Mondragone (Custodia cautelare in carcere)

Luciano Santoro, 28enne anto a Castel Volturno residente a Mondragone

Antonio Bova, 24 anni nato a Castel Volturno residente a Mondragone

Ciro Oliva, 48enne napoletano (obbligo di dimora)

Giorgio Gigliano, 38enne napoletano (obbligo e di dimora)

Gennaro Cascarino 27enne nato a Formia residente a Mondragone (indagato)

Salvatore Cascarino 21enne nato a Castel Volturno residente a Mondragone (indagato)

Fernando Palumbo, 22enne nato a Giugliano residente a Mondragone (domiciliari)

Simone Luongo, 24enne nato a Castel Volturno residente a Mondragone (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria)

Fulvio Mariantoni, 45enne nato in Belgio residente a Mondragone (domiciliari)

Manuel Miraldi, 24enne nato a Siena domiciliato a Mondragone (domiciliari)

Raffaele Santoro 52enne nato a Napoli residente a Mondragone (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria)

Oreste Lagnese (domiciliari)

Fabio Orvieto (domiciliari)

Luciano Valente, 44enne nato a Minturno, residente a Cellole (indagato)

Andrea Gravante 29enne nato a Castel Volturno residente in provincia di Latina (indagato)

Antonio Alduccini, 50enne nato a Sessa Aurunca, residente a Cellole (indagato)

Marco Sparagna, 46enne nato a Salerno residente a Cellole (indagato)

Fabio Marino, 36enne nato a Soverato residente a Cellole (indagato)

Gennaro Castiello, 40enne nato ad Acerra residente a Cellole (indagato)

Salvatore Rinaldi, 25enne nato a Castel Volturno residente a Mondragone (indagato)

Andrea Santoro, 33enne nato e residente a Mondragone (indagato)

Luca Basciotti, 26enne nato a Castel Volturno, residente a Mondragone (indagato)

Michele Vellucci 29enne nato a Castel Volturno residente a Mondragone (indagato)

