MONDRAGONE. Cala il sipario sul Carnevale 2020. Ieri il corteo dei carri allegorici: colori, musica e allegria

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un mare di colori ha accompagnato ieri sera la sfilata dei carri allegorici seguiti da un lungo corteo di maschere per chiudere l’edizione del Carnevale 2020, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Mondragone, in collaborazione con l’Assessore Rosaria Tramonti, che ha dato un enorme contributo alla riuscita della kermesse. Il corteo, partito da via Venezia, si è poi svolto sulla centralissima Viale Margherita dove ad attenderlo c’era una gran folla. Un plauso va anche alla città di Cellole che ha interrotto i festeggiamenti di martedì, a seguito di una circolare regionale che invitava i Comuni a sospendere – se necessario – tutte le manifestazioni legate al carnevale, vista l’emergenza sanitaria presente sul territorio nazionale, offrendo tre carri allegorici alla città rivierasca. Unica nota stonata le polemiche nate attorno alla mancata esibizione del gruppo “Bevitori Longevi” prevista per domenica sera e poi spostata alla serata di martedì, ma poi ancora annullata poiché in un primo momento l’Amministrazione Comunale aveva ottemperato al provvedimento regionale riguardo alle misure di prevenzione per evitare il contagio del coronavirus. Ma all’ultimo momento si fa un passo indietro, dando il via libera alla kermesse, ma gli organizzatori si dimenticano dei “Bevitori Longevi”.

Siparietto a parte, il divertimento non è di certo mancato, come non sono mancati gli spettacoli di intrattenimento e quelli canori, offerti da alcuni gruppi musicali e da Chiara Patalano, la cantautrice Mondragonese che gratuitamente si è offerta di partecipare ai festeggiamenti, presentando il suo nuovo singolo “un particolare”.



Cosa certa, che la stragrande maggioranza dei cittadini, ringrazia l’Assessore Tramonti per l’impegno profuso nel volere a tutti i costi, un evento dove l’allegria e la spensieratezza hanno fatto da padrone.