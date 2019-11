MONDRAGONE. Campo sportivo, un milione di euro dalla Regione. Pacifico: “Grazie al nostro consigliere Zannini”

NAPOLI – Con Deliberazione n. 584 la Giunta Regionale della Campania ha dato l’ok agli Interventi di riqualificazione del campo sportivo comunale G. Conte di Mondragone, per un importo complessivo di 908.427,07, con ultimazione definitiva per il 2020. Al momento gli atti per la gara sono stati già inviati all’Anac. Il sindaco Virgilio Pacifico ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’importante finanziamento: “Grazie all’abnegazione del nostro consigliere regionale Giovanni Zannini e alla grande attenzione verso il nostro territorio del Presidente Vincenzo De Luca, la nostra città sarà dotata ben presto di un impianto sportivo all’avanguardia, che sarà un autentico punto di riferimento per l’intera provincia di Caserta. Un grande risultato per lo sport in città e per tutte le associazioni sportive che ne fanno uso e che finalmente potranno allenarsi in una struttura di grande livello”. Anche il consigliere regionale Zannini si è detto entusiasta: “Mondragone potrà aprirsi per ospitare eventi e gare sportive di grande livello. I nostri figli non dovranno percorrere chilometri per una struttura altezza dello sport che praticano o delle prove sportive per i concorsi che stanno preparando. Per molti non sarà più necessario andare al Coni di Formia o in altre località. Questo deve fare la politica e questo stiamo facendo, senza bacchetta magica ma con grandi sacrifici e dedizione i risultati stanno arrivando.“