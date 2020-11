MONDRAGONE. C’è l’ok della Regione alla clinica Padre Pio: 80 nuovi posti letto per i pazienti Covid

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Finalmente, dopo l’ok della Regione Campania, la Clinica “Padre Pio” apre gli 80 posti letto riservati ai pazienti risultati positivi al Coronavirus. Un atto dovuto, per venire incontro alle strutture pubbliche oramai al collasso. Degli 80 posti letto messi a disposizione dalla struttura, 60 sono per i ricoveri in degenza ordinaria, ovvero per i malati covid non gravi, ma che comunque necessitano di cure mediche specifiche, i restanti 20, sono stati destinati a quei pazienti che necessitano della sub- intensiva, per ora ancora vuota, ovvero del famoso casco “CPAP”. A causa della pandemia in corso e alla necessità di posti letto ordinari e sub-intensivi, la clinica ha dovuto forzatamente sospendere le visite e le prestazioni ambulatoriali, nonché gli interventi chirurgici.