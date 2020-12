MONDRAGONE. Commercianti e artigiani messi in ginocchio dalla pandemia. Il messaggio di Andrea Cennami e Alfredo Lisita: “Uniti supereremo tutto”

La foto del loro abbraccio, simboleggia l’unione tra persone in un periodo tutto in salita

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ha emozionato non poco il popolo del web, la foto che Andrea Cennami “Zanzibar” ed Alfredo Lisita hanno pubblicato nel loro profilo Facebook. Un abbraccio simbolico che rappresenta la risposta al blocco imposto dalla pandemia e che ha penalizzato particolarmente commercianti ed artigiani.

In questo storico momento, il sostegno reciproco va oltre qualsiasi concorrenza e nessuno deve pensare di essere solo o di rimanere solo, anche quando si è in ginocchio. Di certo vi sono situazioni non facili e ci si aspetta un periodo tutto in salita sia per i commercianti e sia per l’occupazione, per la scuola, per tanti settori produttivi e sociali, ma rimanendo uniti, ed è questo il messaggio che Andrea e Alfredo rivolgono in modo particolare ai colleghi meno fortunati, si può superare questo momento difficile per tutti.