MONDRAGONE CONTINUA A BRUCIARE. Elicottero in azione per domare le fiamme

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ennesimo rogo in atto sul territorio Mondragonese, appiccato questa mattina in località Stercolilli ed ancora in atto. Ad andare in fumo non solo cumuli di spazzatura ma anche canneti e vegetazione. Le fiamme stavano espandendosi verso la vasta pineta che circonda la zona, per cui è stato necessario l’intervento di un elicottero per domare l’incendio. Secondo indiscrezioni, nel momento in cui divampava il rogo, sarebbe stato visto un uomo dileguarsi velocemente. Sul posto anche Carabinieri e vigili del fuoco del locale distaccamento.