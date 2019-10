MONDRAGONE dice addio ad Angela, nota prof. di religione

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È deceduta questa notte a seguito di una lunga malattia Angela Saulle, 54 anni, storica docente di religione presso l’Istituto “Michelangelo Buonarroti”.

Donna amata e stimata non solo da suoi alunni, ma da tutte quelle persone che hanno avuto l’onore di incontrarla nella storica sede della CISL, sindacato con cui ha collaborato per diversi anni. Angela ha lottato come una leonessa ma non ce l’ha fatta, e anche questa volta il mostro ha vinto, portandosi via l’ennesima vittima innocente. I funerali della professoressa Saulle si svolgeranno domani mattina alle ore 10.00, nella chiesa di San Rufino, in Viale Margherita a Mondragone.