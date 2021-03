MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A causa di una forte precipitazione che si è abbattuta sulla città, via Stazione e via della Quercia sono state chiuse al traffico. L’acqua tracimata dai canali di una strada secondaria, ha allagato le cantine di diverse abitazioni. Vi sono stati allagamenti anche in altri punti della città come via Campanile, Viale Margherita tratti della Domiziana e del lungomare.