MONDRAGONE. Entra in una casa in pieno giorno per rubare, poi prova a prendere a bastonate i carabinieri e…

MONDRAGONE – Nel corso della mattinata odierna, in Mondragone, i carabinieri della sezione radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto, per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, PEPRAH Paul, 32 anni, del Ghana, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, bloccato dai militari dell’Arma mentre tentava di asportare suppellettili vari da un’abitazione, allo scopo di sottrarsi all’arresto opponeva resistenza attiva tentando colpire, con un bastone di legno, i carabinieri che, nella circostanza riuscivano ad immobilizzarlo con non poche difficoltà. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.