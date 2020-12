MONDRAGONE. Falsi incidenti per truffare le assicurazioni. In 4 rischiano il processo

MONDRAGONE – Organizzavano falsi incidenti per poter truffare le compagnie assicurative. Stiamo parlando di quattro persone: Luigi Verrengia, 61 anni, Fabio Gallo, 46enne e Andrea Zucchini, tutti e tre mondragonesi e Raffaele Alberico, 38enne di Santa Maria Capua Vetere, ma residente da tempo a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, che a metà aprile del 2021 dovranno comparire dinanzi al giudice del tribunale di Milano per l’udienza preliminare. I vari incidenti, mai avvenuti e tutti datati 2015, vedevano come protagonisti proprio i quattro imputati che ora sono accusati di danneggiamento fraudolento di beni assicurati.