MONDRAGONE – Il match è terminato 3 a 1 per la Frattese, vittoria quindi esterna per la compagine di Frattamaggiore, ma questa partita temiamo verrà ricordata più per il finale.

Infatti, dopo il triplice fischio dell’arbitro al Prassino di Mondragone c’è stata una rissa tra calciatori e dirigenti dei club. Un parapiglia talmente improvviso e inaspettato, quanto acceso, che è stato necessario l’intervento della polizia per riportare la tranquillità allo stadio.