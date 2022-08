L’appello alle forze dell’ordine dei residenti della zona che hanno segnalato le gare che, soprattutto di notte, si susseguono

MONDRAGONE Auto a tutta velocit√† e vere e proprie gare di in via Palermo. Lo hanno segnalato alcuni residenti di via Palermo che, ovviamente, si appellano alle forze dell’ordine per avere maggiori controlli. Nel corso di una di queste scellerate gare √® stato anche travolto un giovane che si trovava in sella al suo scooter.