MONDRAGONE. Gravemente malato, vagabonda fuori al distributore. Aiutiamo Rafaniello a trovare una casa e un po’ d’amore

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Non ha mai avuto un nome, ma dal giorno del suo ritrovamento, Gianfranco Esposito, noto animalista mondragonese lo ha voluto chiamare “Rafaniello”. Sono tantissimi i cittadini che in questi giorni stanno segnalando la presenza di Rafaniello presso il distributore Agip, anche perché in molti credono che si tratti di un cane femmina incinta, ma si tratta di un maschietto dolcissimo che non ha mai conosciuto l’amore ed il tepore di una casa, gravemente malato, e per fortuna sarà assistito dalle amorevoli mani del dott. Michele Rossi, il veterinario che da sempre soccorre randagi e cani abbandonati in modo del tutto gratuito. Nel caso specifico questo sfortunato cagnolino ha bisogno prima di tutto di uno stallo, anche momentaneo dove poter trascorrere la convalescenza, e poi ha bisogno del vostro supporto in quanto la patologia di cui è affetto, ha colpito anche il suo cuore e dovrà sottoporsi a degli esami medici: Emocromo e biochimico, Ecocardio, ed rx torace ed addome, oltre ad una visita cardiologica. Coloro che volessero aiutare Rafaniello, possono recarsi presso lo studio veterinario del dott. Michele Rossi in via Rossini a Mondragone. Diamo una speranza a chi, dopo una vita trascorsa in strada patendo la fame ed il freddo, vorrebbe trascorrere dignitosamente gli ultimi giorni della sua vita.