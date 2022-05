MONDRAGONE. Il Comandante Bonuglia sfrattato: lascia l’appartamento in caserma

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Finalmente si è conclusa una vicenda che tanto ha fatto discutere e di cui ci siamo occupati fin dall’inizio tra il silenzio del Sindaco Virgilio Pacifico e dell’Amministrazione tutta. Parliamo del contestatissimo appartamento Bonuglia posto all’interno del Comando di Polizia Municipale. Era il 30 giugno 2021 quando a causa del grande polverone alzatosi attorno ad un fatto divenuto un vero e proprio caso mediatico, l’Ufficio Tecnico emanò l’Ordinanza Dirigenziale n.9 con la quale si ordinava al Comandante, di sgomberare entro dieci giorni, i locali del suo Comando mediante la rimozione di tutti gli arredi posti al loro interno in quanto destinati esclusivamente ad uso di uffici e trasformati in un grazioso appartamento cambiando la loro destinazione di uso. Nel documento veniva altresì specificato che i locali in questione erano divenuti “un’autonoma unità abitativa ad uso esclusivo, realizzata in assenza di preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale in contrasto al titolo edilizio, sull’immobile di proprietà del Comune di Mondragone, sito in via Duca Degli Abruzzi”. A quasi un anno da quella Ordinanza, Bonuglia ha finalmente lasciato il suo appartamento e liberato i locali del Comando da tutti gli arredi trasferendosi in altra unità abitativa a proprie spese. Un ultimo atto che dimostra che tutto ciò da noi affermato in tantissimi articoli, non era frutto della nostra immaginazione come altri volevano far intendere ma frutto di quella verità tanto acclamata che finalmente è saltata fuori.