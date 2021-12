MONDRAGONE. IL VIDEO. Assembramenti, tensione e caos all’ufficio postale di via Bergamo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Quanto accaduto questa mattina alle poste centrali di via Bergamo è vergognoso. Persone in coda da ore e poi rimandate indietro perché prossimi alla chiusura. Non sono mancati momenti di tensione a causa del mancato rispetto delle norme anti Covid e del proprio turno. Atteggiamenti di certo non degni di una società civile ed evoluta, al punto da dover richiedere più volte l’intervento della Polizia Municipale che ha davvero faticato affinché venisse garantito il distanziamento fisico tra le persone e l’uso della mascherina. Sotto accusa anche un pezzo di carta su cui i cittadini sono costretti ad apporre la firma per garantirsi il proprio turno e che passa di mano in mano, come se il Coronavirus non fosse mai esistito. Roba da terzo mondo insomma ed è inutile dire che del Direttore di un Ente importantissimo, nessuna traccia, per non parlare delle modalità adottate da un tizio che sosta all’interno dello stabile non curante di quanto accade all’esterno dove tra la calca vi erano dalle persone anziane con difficoltà a stare in piedi. Un video eloquente che pubblichiamo all’interno dell’articolo vale più di mille parole.