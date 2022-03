MONDRAGONE. IL VIDEO. Lo “strappo” di bandiera blu: opere incompiute tra il malcontento dei cittadini

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ventiquattro milioni di euro stanziati nel 2014 spesi nel progetto «La bandiera blu del Litorale Domitio» per la riqualificazione ambientale di Mondragone tra cui la zona di Pineta Nuova. Un’area, che come mostrano le immagini girate nel tardo pomeriggio di oggi, risulta essere ancora in uno stato di abbandono totale. Resistono quei pochi cittadini che attirati dalle promesse allettanti “sventolate” da qualche amministratore locale e regionale, avevano deciso ai tempi, di mettere su casa in uno di quei luoghi interessati proprio dalla riqualificazione. Sistema fognario, illuminazione e manto stradale sono le opere incompiute. Riguardo alle fogne, l’anello mancante è il collaudo che secondo quanto affermato alla stampa l’estate scorsa, dal Primo Cittadino Virgilio Pacifico, sarebbe dovuto avvenire entro la fine di agosto 2021, ma ciò non è mai avvenuto. Promesse mancate a parte qualche “rincorsa” del momento dovuta probabilmente alla speranza di poter raggiungere tra un paio di mesi, un nuovo traguardo.