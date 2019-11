MONDRAGONE. Lavori incompiuti al Rione Crocelle. Ditta sanzionata dopo le denunce dei cittadini

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A seguito di un sopralluogo effettuato il 15 novembre 2019, la Polizia Municipale ha emesso delle sanzioni a carico della ditta affidataria dei lavori di restyling nel rione Crocelle, interrotti dal mese di giugno e mai ripresi.

Era il 5 Ottobre scorso quando i cittadini scesero in campo per denunciare all’Amministrazione Comunale, l’interruzione dei lavori di restyling eseguiti tra l’altro male dalla società affidataria. A farsi portavoce delle problematiche fu Enzo Malaspina, volto storico del Comitato Crocelle, che lanciò una petizione popolare per la ripresa immediata dei lavori nel tratto compreso tra via Vecchia Starza e via Fabrizio Quattrocchi, dove gli operai avevano lasciato porfido e terriccio davanti agli ingressi delle abitazioni, costrette a subire allagamenti e distaccamenti di intonaco, a causa delle vibrazioni del manto stradale.



Durante il sopralluogo della Municipale è emerso altresì che sia la ditta in questione nonché il responsabile tecnico, non si sono mai adoperati per la messa in sicurezza, sia di giorno che di notte, di un cantiere abbandonato da tempo, lasciato aperto al transito veicolare, e privo della opportuna segnaletica adeguata, in disprezzo totale delle garanzie di sicurezza dei pedoni, che transitano nella zona.