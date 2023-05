MONDRAGONE. Lite tra donne finisce a coltellate

L’episodio sarebbe scaturito in un ambiente domestico

MONDRAGONE – Attimi di paura si sono vissuti, qualche giorno fa, a Mondragone dove una donna, S.R., è stata accoltellata alla spalla e al viso, da una un’altra donna di circa 45 anni. Il fatto è avvenuto poco fa in via Bonaparte. L’episodio sarebbe scaturito in un ambiente domestico.

La sorella della donna accoltellata, S. M.,60 anni circa qualche tempo fa decise di ospitare presso la sua abitazione, in locale Stercolilli, l’autrice del gesto, M. K. madre di cinque figli.

All’arrivo delle prime utenze la donna ospite avrebbe iniziato ad assumere un atteggiamento aggressivo nei confronti della proprietaria di casa tanto da spingerla ad allontanarsi dalla propria abitazione, fino all’aggressione avvenuta due giorni fa.