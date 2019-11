MONDRAGONE. Lutto nel mondo della scuola. Muore la prof Cinzia Verdolotti del liceo Galilei

MONDRAGONE – Ha lottato fino al suo ultimo respiro con una forza di un leone e sempre col sorriso sulla bocca. E’ deceduta, poco fa, la professoressa in pensione del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Mondragone, Cinzia Verdolotti moglie del noto medico radiologo Pasquale Codella e madre di Valentina, psicologa e Umberto, medico radiologo. Cinzia, nonna esemplare e sempre presente di Alice, Sofia e Nike, ha trascorso gli ultimi attimi della sua vita attorniata da tutti i suoi cari, nell’amore e nella serenità.

Molto conosciuta nella città litoranea ha lavorato per anni anche come dipendente del Comune di Mondragone per poi entrando nel mondo della scuola.