MONDRAGONE. Operatore 118 licenziato “arrotonda” e si coltiva 255 piantine di marijuana. I DETTAGLI DELL’ARRESTO del 49enne

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Emergono nuovi particolari sull’arresto avvenuto ieri pomeriggio del 49 enne mondragonese accusato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di W.M. l’operatore del 118 licenziato dalla “Misericordia” per futili motivi e di cui ne stavamo seguendo le vicende. Nel suo appezzamento agricolo sito in località S. Mauro, i militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Mondragone hanno rinvenuto e posto sequestro 255 piante di marijuana, con altezza media di cm 200 circa e peso complessivo di 340 kg.

Informare è un diritto ed un dovere da parte di chi abbraccia questo mestiere, anche se in questo caso, l’arresto di questa persona, ha sconcertato anche noi che avevamo sposato fin da subito la sua causa, riguardo alle pessime condizioni lavorative a cui sono sottoposti gli operatori del 118.



Per domani è prevista la conferma o meno del suo arresto.