MONDRAGONE. Parte il Pizza Festival. Arrivano Francesco Cichella e Ciro Giustiniani. E per la partita del Napoli…

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Al via questa sera la tanto attesa kermesse “Pizza Festival” che si terrà su Piazzale Conte in zona lido. Protagonista delle tre serate, signora pizza servita davvero in tutte le salse e lavorata ad arte dai maestri pizzaioli nostrani, presenti sul piazzale con ben 13 forni a rappresentanza delle 17 pizzerie del territorio. Il tutto coordinato dall’associazione pizzaioli Mondragone MONDRAPIZZA e patrocinato dall’Amministrazione Comunale.



Ospiti per ciascuna sera I Maestri pizzaioli: Salvatore Lionello domenica, Luciano Carciotto lunedì ed Errico Porzio martedì.



Serate inoltre di grande spettacolo, musica, cultura, buon cibo e sano divertimento al fine di far brillare la bellissima città di Mondragone.



Alle 19.00 di questa sera, Taglio del nastro con i pizzaioli protagonisti e le Istituzioni locali. A seguire alle ore 20.45 diretta live della partita Fiorentina Napoli del Campionato di serie A. Ore 23.00, proiezione del trailer del film “L’immortale di Montis Dragonis” avente come protagonista le storiche bellezze della cittadina rivierasca. A seguire la esibizione live del gruppo musicale locale I BEVITORI LONGEVI, band composta da 5 validissimi elementi sulla scia del successo.



Domani 29 AGOSTO alle ore 19:00 animazione per bambini con laboratorio di “mani in pasta” per scoprire ed imparare giocando e nel contempo vi sarà la presentazione del libro “La Pizza. UNA STORIA CONTEMPORANEA” di Luciano Pignataro. Alle21.30 spettacolo di cabaret del comico di Made in Sud, Ciro Giustiniani ed a seguire l’esibizione live de I Bottari della Cantica Popolare di Macerata Campania, che ci ricondurranno ad una tradizione folcloristica antica, fusa perfettamente con la contemporaneità.



A seguire dj set. Martedì 30 Agosto alle ore 20.30 l’indiscusso talento di JOSEPH FOLL musicista, cantante e cantautore in un coinvolgente spettacolo di musica e a seguire il comico Francesco Cicchella con il suo “Diffidate dalle imitazioni show”.



Dunque, non mancate ad uno degli aventi più attesi dell’anno dove non manca davvero nulla!