MONDRAGONE. Per i post in Facebook il comandante Bonuglia dà più di 3mila euro all’amico del cuore di Zannini

MONDRAGONE – Rimaniamo della nostra opinione: i fatti riguardanti l’appartamento illegalmente approntato e arredato nella sede pubblica dei vigili urbani dal comandante David Bonuglia rende incompatibile la continuazione dell’esercizio di comando della locale Polizia Municipale da parte di quest’ultimo. Ciò al di là e indipendentemente da ogni tipo di evoluzione possano assumere le attività di indagine eventualmente, ma crediamo pure, doverosamente attivate. Questione di opportunità. Ma l’opportunità è la grande sconosciuta dove abitano il relativismo etico e l’incultura delle istituzioni.

Ultimamente abbiamo scritto in più di un’occasione di come viva la sua esperienza politica il consigliere regionale Giovanni Zannini, rispetto al quale abbiamo compiuto due errori, uno cardinale, l’altro complementare: siamo stati decisivi nell’avvio della sua esperienza politica, demolendo letteralmente, animati dal fuoco che ci pervade quando vediamo come viene amministrata la cosa pubblica dalle nostre parti, l’Amministrazione comunale di Giovanni Schiappa e consegnando a Zannini le chiavi del Comune, essenziale trampolino di lancio per tutto il resto che è capitato dopo.

Il secondo errore è stato quello di tenere Zannini per anni nel nostro cuore. Mai tanto avevo lottato per conservare un rapporto personale. Zannini è rimasto nel ristrettissimo novero delle persone, si contano sulle dita di una mano sola, autorizzate a salire nella nostra redazione. Scelto come uno che poteva avere anche il privilegio di sostenere Casertace, giornale povero per scelta, avendo messo alla porta gli imprenditori più danarosi di questa provincia che ci hanno offerto letteralmente di tutto, dalle banconote alle rimesse in natura. Purtroppo Zannini è scivolato sempre di più verso una deriva che mi ha addolorato non poco, rispetto alla quale ho provato a intervenire in privato e anche con la franchezza di certi articoli. Tutto inutile.

Quando una persona perde la consapevolezza di sé, se costruisce una realtà nella quale si sente invincibile, inattaccabile e intoccabile, puoi portare ogni ragionamento del mondo, sarà tutto inutile. Incredibile, al limite del surreale quello che sta facendo Zannini tra Consorzio Idrico, Asi, un tema quest’ ultimo per il quale ha avuto un comportamento miserabile nei confronti di Casertace, sottoposta a continui attacchi intimidatori finanziati tutti con soldi pubblici avallati da un CDA in cui Zannini turbe Ruizzieri, che ha avallato più volte col suo vile voto le iniziative della presidente Pignetti.

Il Comune di Mondragone? Lì si attua la massima espressione del delirio scollato dalla realtà dello Zannini. Nei Servizi Sociali. Capriglione detta legge ed è tutto dire e potremmo proseguire per ore. Questa determina che Bonuglia ha firmato in questi giorni: circa 3500 euro ad Antonio Miraglia, il simpatico “Vespone” per pubblicare dei post social sull’attività della polizia municipale. Miraglia, cioè un amico di Zannini che più amico non si può, in tutti i sensi. Come dire: Bonuglia, tranquillo. Se stai sotto la mia protezione non ti succede nulla ma fai il bravo e fai quello che ti dico. Per cominciare, pure il mio amico vespone adda’ campa’ . Mah, quasi siamo alla vera e propria pornografia politica e non solo.

LA DETERMINA:_53798839810154968620341117122946