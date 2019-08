MONDRAGONE. Rubinetti a secco in città. Gravi disagi per i cittadini

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Rubinetti a secco in tutta Mondragone. Nelle ultime ore si stanno registrando notevoli disagi a causa della sospensione della erogazione idrica, dovuta alla rottura di una conduttura idrica.

Il Consorzio si è immediatamente attivato per risolvere al più presto la problematica e con molta probabilità la situazione dovrebbe tornare alla normalità in tarda serata.