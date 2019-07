MONDRAGONE. Va a spasso in via Scarpetta ma è ai domiciliari. Arrestata ragazza 34enne

MONDRAGONE – In Mondragone, nel corso del pomeriggio odierno, i carabinieri del locale Comando Stazione, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di evasione, Marianna CAIRO, 34 anni, del posto. La donna, in atto sottoposta al regime degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stata sorpresa dai militari dell’Arma mentre percorreva via Scarpetta di quel Comune in assenza di qualsiasi autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, violando pertanto le prescrizioni imposte da suddetta misura restrittiva. La donna è stata nuovamente sottoposta agli arresti domiciliari in attesa celebrazione rito direttissimo.