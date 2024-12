MONNEZZA & REATI. Società della raccolta differenziata attiva nel casertano SEQUESTRATA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – Oggi, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, insieme al Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una società di Caivano che gestisce i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di 75 Comuni nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. Il legale rappresentante è accusato di scarico abusivo di reflui industriali e gestione illecita di rifiuti.

Le indagini hanno rivelato che la società dichiarava come recuperati rifiuti che in realtà non lo erano, immettendoli illegalmente nel circuito delle materie prime seconde. Inoltre, i rifiuti venivano stoccati all’aperto senza le dovute protezioni, causando percolamenti non controllati nelle fognature. È stato anche scoperto che le acque reflue industriali venivano smaltite senza il necessario trattamento depurativo, in violazione delle autorizzazioni.

Le indagini hanno documentato un grave rischio di inquinamento ambientale. Per prevenire il proseguimento delle attività illecite, è stato nominato un amministratore giudiziario per gestire l’azienda e ripristinare il rispetto delle normative ambientali. L’inchiesta fa parte di un’operazione più ampia che riguarda la “Terra dei Fuochi”, un’area particolarmente sensibile sotto il profilo ambientale.