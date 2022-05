Morti per amianto. Chiuso il dibattimento nel processo ai vertici Firema

CASERTA – E’ stato chiuso il dibattimento per l’inchiesta sui vertici Firema accusati della morte di 19 operai a causa dell’esposizione all’amianto nello stabilimento di Caserta. Nella prossima udienza ci sarà la requisitoria del pubblico ministero. Sono coinvolti gli ex amministratori delegati della Firema Mario e Giovanni Fiore, gli ex dirigenti Maurziio Russo, Enzo Ianuario, Giovanni Iardino, Giuseppe Ricci e Carlo Regazzoni. Il pm Urbano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva aperto una seconda indagine contestando l’omicidio colposo.