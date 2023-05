Morto e lasciato seminudo in strada: è mistero sulle cause. Non c’è stata violenza o trascinamento

SAN PIETRO INFINE – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sabato in una stradina nei pressi della Casilina, area ricadente nel comune di San Pietro Infine. Al momento del ritrovamento, fatto da un passante, la vittima non aveva vestiti addosso.

Mercoledì verrà effettuata l’autopsia all’ospedale Santa Scolastica di Cassino per stabilire le cause della morte, ma ciò che resta per il momento inspiegabile è il fatto che sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza o di trascinamento.

Non ci sarebbero denunce di scomparsa sia in provincia di Caserta sia in quelle limitrofe al luogo del ritrovamento: Frosinone ed Isernia.

Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. La vittima non avrebbe avuto documenti con sé.