MOVIDA AVERSANA VIOLENTA. Controllate centinaia di persone. Trovati 12 lavoratori a nero e 2 parcheggiatori abusivi

AVERSA – Nella giornata di ieri, a seguito del registrarsi di fenomeni di criminalità diffusa soprattutto nel fine

settimana e nell’ambito della cd. “Movida Aversana violenta”, tema oggetto anche di confronto in



sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, veniva effettuato un serviziostraordinario di controllo del territorio con l’impiego di numeroso personale di diverse Forze diPolizia e di altri Enti.In particolare, l’intero dispositivo, diretto dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo GALLOZZI, vedevaimpiegato personale del Commissariato di Aversa, del Reparto Prevenzione Crimine Campaniadella Polizia di Stato, personale dell’Arma dei Carabinieri di Aversa, della Compagnia di interventoOperativo dei Carabinieri, della Compagnia Pronto Impego e della Compagnia della Guardia diFinanza di Aversa, della Polizia Locale, dell’Ispettorato del lavoro e dell’A.S.L di Caserta.Le Operazioni iniziavano intorno alle ore 19:00 ed il personale di Polizia veniva dislocato lungotutte le arterie della città, svolgendo attività di controllo, prevenzione e contestazione degli illeciti.Successivamente altro Personale si addentrava nel cuore della “Movida”, Centro Storico, ViaSeggio, Via Roma, Via Salvo d’Acquisto, ove, ad ampio raggio, venivano controllate numeroseattività commerciali, veicoli e persone sospette.

In totale venivano controllate 299 persone, 137 veicoli ed elevate 33 sanzioni al C.d.S.

Venivano inoltre controllati 14 esercizi pubblici ed elevate sanzioni amministrative e penali

con sequestri da parte di personale dell’A.S.L. di derrate alimentari non tracciabili e altro.

Due locali sanzionati per chiusura oltre l’orario previsto delle ore 02:00.

Trovati 12 lavoratori in nero, 4 lavoratori irregolari di cui 1 percettore di reddito di

cittadinanza

Elevate 6 sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90

Venivano infine identificate e sanzionate tre persone che svolgevano l’attività di parcheggiatore abusivo.