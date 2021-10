MOVIDA VIOLENTA AD AVERSA. Non solo l’accoltellamento del 17enne in via Roma ma anche…

AVERSA – Il post denuncia del consigliere comunale di maggioranza Mariano Suotri:

“Ieri sera ho assistito ad una scena schifosa: e non sto parlando solo dell’accoltellamento di quel ragazzo di 17 anni avvenuto verso le 21 in via Roma, a cui auguro pronta guarigione e che ci ha lasciati tutti costernati e attoniti.

Verso le 3 un gruppo di trogloditi ha bloccato via Seggio per almeno 7/8 minuti, con un corteo di 6 automobili starnazzanti: una “stesa” quasi in piena regola, alla quale, per fortuna, mancavano mitra e pistole che non dubiterei fossero solo nascosti.

Ovviamente ho fatto quello che ogni cittadino degno di questo appellativo avrebbe fatto, allertare le forze dell’ordine segnalando modelli e targhe delle auto. Ma vi assicuro che è stato frustante e che mi sono vergognato: dovrei stare qui a dirvi che facciamo il possibile per garantire la sicurezza, che dopo tavoli e controtavoli di coordinamento istituzionale finalmente siamo riusciti a garantire che le pattuglie della nostra Polizia Municipale siano in strada fino alle durante il weekend, che abbiamo chiesto a Polizia e Carabinieri, e in parte ottenuto, che siano maggiormente presenti nei luoghi nevralgici della movida.

Potrei dirvelo perché sono cose vere: ma oramai mi sono stufato, sembra di rifugiarmi in una retorica difensiva che non serve a nulla.