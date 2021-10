MOVIDA VIOLENTA. Giovane picchiato dal branco finisce in ospedale

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Ragazzo picchiato dal branco finisce in ospedale, rabbia tra i cittadini. Ieri sera in zona via Leopardi a Lusciano un 27enne nei pressi di un bar, ha discusso animatamente con un altro coetaneo, poi l’altro è andato via, e dopo poco è tornato con altri amici e hanno accerchiato il 27enne minacciandolo e picchiandolo, facendolo finire in terra dolorante. Alcuni passanti notando la scena e il ragazzo ferito hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il 27enne al Moscati di Aversa e i carabinieri per indagare sull’accaduto, mentre gli aggressori si sono dati alla fuga. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, grande indignazione tra i cittadini, che ormai sono costretti ogni sera ad assistere a scene di ordinaria follia e violenza.