Muore a 58 anni per complicanze dovute al Covid, lascia la moglie e due figli

Lo ha reso noto il sindaco di Sant’Arpino

SANT’ARPINO Addio a Pasquale il gigante buono. Una dolorosa notizia affligge la comunità: si è spento a 58 anni Pasquale, sposato e padre di due figli. Pasquale è deceduto per complicanze dovute al covid: era originario di Frattamaggiore, ma da anni viveva a Sant’Arpino in via Gemito. Era un uomo buono, generoso e disponibile e molto impegnato nel sociale. La sua scomparsa è una ferita dolorosa nel cuore di tutti.

Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Dell’Aversana. “Positivo da qualche settimana era stato trasportato in ospedale per un peggioramento delle sue condizioni di salute – fa sapere Dell’Aversana – .A nome mio e dell’amministrazione comunale porgo sentite condoglianze alla moglie ed ai figli”.