SAN FELICE A CANCELLO – Muore ex vigile urbano di San Felice a Cancello, Aldo Forte, 66 anni. Ha combattuto fino alla fine con il male del secolo, ma non ce l’ha fatta. Molto stimato dai cittadini per la sua disponibilità e gentilezza. Per tanti anni ha prestato servizio nel comando di polizia municipale. Successivamente, per problemi di salute, era stato trasferito presso gli affari generali. Nel periodo pandemico è stato posto in quiescenza per pensionamento. Tantissimi anche i messaggi di cordoglio che stanno giungendo ai familiari in queste ore.