MUORE NOTO MEDICO. Dopo Mario Passatelli se ne va un altro protagonista dell’ inchiesta su truffe e corruzioni dell’ASL di CASERTA

AVERSA – Solo una coincidenza, ma comunque sicuramente da menzionare. Nella giornata di oggi è deceduto il medico aversano Giuseppe Ortano, 65 anni, coinvolto nell’inchiesta della Procura della Repubblica della città normanna che ha portato, un paio di mesi fa, all’arresto di diverse persone tra dirigenti, personale medico dell’Asl di Caserta e anche a imprenditori connessi al sistema degli appalti e degli affidamenti in sanità. Ortano era indagato per i reati di falso in concorso, truffa, e peculato in quanto secondo la Procura era uno di quelli che ha intascato soldi per i famosi progetti extra orario di lavoro attinenti al recupero e alla risocializzazione dei residenti nelle strutture Reims, che poi erano le strutture frutto della riforma che aveva portato alla chiusura degli ex manicomi.

Proprio nei giorni in cui l’ordinanza fu applicata aveva cessato di battere anche il cuore di Mario Passariello, noto dirigente dell’Asl, di San Felice a Cancello, accusato invece dei reati di turbativa d’asta e concorso di corruzione in quanto considerato il fulcro dell’ operazione che avrebbe portato sempre secondo la Procura e grazie alla mediazione dell’impiegato-faccendiere Francesco Della Ventura, a truccare la gara per il servizio dei emergenza 118 a favore della presunta associazione di volontariato “La Misericordia” di cui Cuono Puzone, anche lui arrestato era l’assoluto patron.

Ortano lascia l’amata moglie Carolina Levita e gli adorati figli Rossella e Luigi.

I funerali si terranno domani 10 maggio, alle ore 11.30 nella Cattedrale di San Paolo in Aversa.