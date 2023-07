Nasce Primaset, la rete televisiva e radiofonica nazionale dell’imprenditore Nicola Turco

È lui stesso ad annunciarlo con un banner digitale che pubblichiamo sotto a questo articolo. Un impegno imprenditoriale significativo e pesante e l’annuncio di “nomi importanti” dentro ai palinsesti

Nicola Turco, noto imprenditore molto attivo negli ultimi anni nel settore televisivo e digitale, ha annunciato il lancio di Primaset, canale nazionale su frequenza che sarà raggiungibile al numero 257 del digitale terrestre, con cuore operativo a Caserta e in Campania.

Questa rete sarà visibile in tutta Italia, dunque fa parte di un novero non larghissimo di canali televisivi che diffondono il segnale nell’intero paese e non solo su scala locale.

È lo stesso Nicola Turco, con un annuncio arrivato attraverso un banner digitale che pubblichiamo, ad annunciarlo. Turco promette sorprese importanti per l’inizio a pieno regime dell’attività di questa rete televisiva, con il coinvolgimento di “nomi di fama internazionale”.

Sempre Turco informa che a fianco della televisione opererà una radio a diffusione ugualmente nazionale, confermando l’operatività del già esistente Notix.it.

Altro non rivela, rimandando evidentemente alla fine dell’estate le prime notizie concrete sui palinsesti.

All’amico Nicola Turco vanno le felicitazioni del direttore di Casertace.net Gianluigi Guarino e dell’intero giornale.