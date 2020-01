Nascondevano 100 grammi di marijuana sotto al sedile, arresto convalidato per un 23enne e un 32enne

LUSCIANO (red.cro.) – Erano stati fermati a Lusciano, il 15 gennaio scorso, dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa. Arrestati perché trovati con circa 100 grammi di marijuana nascosti sotto al sedile del passeggero e accusati di detenzione ai fini di spaccio. M.A. 32 anni e C.R. 23enne, a bordo di un’autovettura controllati in via Miraglia, a seguito di perquisizione sia veicolare che personale sono stati trovati in possesso della sostanza stupefacente confezionata in un involucro di cellophane. M.A. era stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere mentre C.R. sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. In queste ore è stato convalidato l’arresto ma cambiano le misure cautelari. Il giudice del tribunale di Napoli Nord ha disposto gli arresti domiciliari per il 32enne, di Lusciano, e l’obbligo di presentazione ai carabinieri il ragazzo di 23 anni.