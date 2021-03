Negli ospedali casertani posti letto COVID quasi esauriti. Il punto della SITUAZIONE

CASERTA – Posti letto Covid quasi esauriti negli ospedali del Casertano, che si trova ad affrontare la fase acuta della terza ondata, anche se la situazione, fanno sapere dall’Asl di CASERTA, resta stabile e il trend non sembra in peggioramento. C’e’ dunque un continuo “ricambio” di pazienti negli ospedali, che non sta creando situazioni di eccessiva saturazione come durante la seconda ondata.

Al Covid Hospital di Maddaloni, dove sono presenti in totale 85 posti letto tra intensiva, sub-intensiva e pazienti Covid meno gravi, sono un’ottantina i posti letto occupati, con la sub-intensiva piena e l’intensiva quasi al limite; situazione simile al Melorio di Santa Maria Capua Vetere, dove su 50 posti letto, sono tutti pieni quelli di sub-intensiva (non c’e’ la terapia intensiva) mentre c’e’ qualche posto libero per le degenze meno gravi.

Quasi tutto pieno anche all’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di CASERTA, dove sono occupati 81 posti su 85 riservati al Covid e dislocati tra l’ospedale modulare e reparti come malattie infettive e l’area del pronto soccorso riservata al Covid: 10 sono i pazienti in terapia intensiva su 14 posti disponibili, mentre e’ tutto esaurito alla sub-intensiva (18 su 18) cosi’ come per le degenze meno gravi (48 su 48). Altri cinque pazienti sono nel pronto soccorso (tre sottoposti a ventilazione polmonare).

Intanto dopo due giorni di calo dei positivi attuali, dovuto al maggior numero di guariti giornalieri rispetto alle nuove positivita’, i dati tornano a crescere: 263 i nuovi casi a fronte di 170 guariti, per un numero di attuali positivi che raggiunge quota 7237 (80 in piu’ di ieri); sempre oltre il 10% il tasso di positivita’ (12,85% con 2046 tamponi processati, ieri era al 14,5%). Cresce, rispetto agli ultimi due giorni, anche il numero delle vittime: sono sette nelle ultime 24 ore (cinque quelle registrate tra sabato e lunedi’), per un conto totale di 896 persone decedute causa Coronavirus nel Casertano da inizio pandemia (marzo 2020).